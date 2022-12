RDC: le mandat de la MONUSCO renouvelé

C’est officiel. Le Conseil de Sécurité des Nations Unies, a prolongé ce mardi, le mandat de la Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en république démocratique du Congo (MONUSCO) jusqu’au 20 décembre prochain.

En réunion ce mardi, l’ONU a décidé de renouveler le mandat de ses casques bleus en République Démocratique du Congo. Le mandat ainsi renouvelé, tient lieu jusqu’au 20 décembre 2023. Il plafonne les effectifs autorisés de la mission à 13 500 militaires, 660 observateurs militaires et officiers d’état-major, 591 policiers, et 1 410 membres d’unités de police constituées.

Le conseil a invite le Secrétariat général de l’ONU à envisager une nouvelle réduction du niveau de déploiement militaire de la MONUSCO, conformément à la stratégie conjointe sur le retrait progressif et échelonné de la mission.

Les priorités stratégiques de la MONUSCO restent la protection des civils, l’appui à la stabilisation et le renforcement des institutions étatiques et aux réformes clés de la gouvernance et de la sécurité.

Ce renouvellement intervient alors que la MONUSCO a été objet de plusieurs manifestations populaires dont le bilan s’élève à plusieurs civils tués et blessés. Des installations de la MONUSCO ont été vandalisées par des protestataires qui ont accusé la mission onusienne d’être infructueuse et demandé son départ.