RDC: le M23 prêt à se retirer des zones conquises

Par voie communiqué, les rebelles du M23 ont annoncé mardi, être prêts à se retirer des zones conquises dans l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC).

« Le Mouvement M23 confirme son maintien du cessez-le-feu. En ce qui concerne la mise en œuvre desdites recommandations du sommet de Luanda (23 novembre 2022), le M23 est prêt à amorcer le désengagement et à se retirer des positions conquises même s’il n’était pas représenté audit sommet », souligne le communiqué du mouvement signé par son porte-parole politique, Lawrence Kanyuka.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Croatie - - Brésil Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Argentine Fifa Coupe du Monde Angleterre - - France Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Portugal 6 1 Suisse Fifa Coupe du Monde Maroc 0 0 Espagne Fifa Coupe du Monde Brésil 4 1 Corée du Sud Fifa Coupe du Monde Japon 1 1 Croatie

Le groupe rebelle demande également une « réunion avec la Force régionale de l’Afrique de l’Est et le Mécanisme de vérification ad hoc pour discuter des modalités de mise en œuvre et renouvelle sa demande d’une réunion avec le médiateur et le facilitateur pour discuter du sujet de ses préoccupations ».

Selon le même communiqué, le M23 réclame en contrepartie un « dialogue direct avec le gouvernement de la RDC afin de trouver une solution durable aux causes profondes du conflit dans l’Est de la RDC ».

L’Est de la RDC est déchirée par de violents combats entre l’armée congolaise et les groupes armés, en l’occurrence, les rebelles du M23 qui ont pris le contrôle de plusieurs zones et n’ont pas participé aux pourparlers initiés pour le retour de la paix en RDC.