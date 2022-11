RDC: l’armée impuissante face à la progression du M23?

De Bunagana à Rutshuru-centre, Kiwania, Kibumba et Tonga, les rebelles du M23 gagnent du terrain et tout semble indiqué que l’armée ne se révèle pas efficace face à cette énième offensive du « Mouvement du 23 mars ».

Le M23, pour « Mouvement du 23 mars », est une ancienne rébellion tutsi qui a repris les armes en fin d’année dernière, en reprochant à Kinshasa de ne pas avoir respecté des accords sur la réinsertion de ses combattants. Il y’a plus de quatre mois, le M23 a lancé une offensive décisive qui lui a permis de prendre le contrôle de la cité de Bunagana, près de la frontière avec l’Ouganda, après de farouches combats avec les Forces armées de la république du Congo.

Après des mois d’un cessez-le-feu timidement observé, les rebelles ont repris les armes, lançant une grande offensive dont l’objectif semblait être la prise de Goma, ville stratégique qui, si sa chute venait à être concrétisée, ne serait pas une première. En effet, en 2012, les rebelles avaient conquis Goma, avant de le libérer plus tard, après la promesse d’un dialogue et les pressions internationales.

Le M23 contourne Goma et se dirige vers Masisi

Des informations qui nous parviennent de la RDC, après la prise des localités de Kiwanja et Rutshuru-centre, situées sur la route nationale 2, axe stratégique reliant Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu, aux villes du nord et à l’Ouganda, la rébellion a également pris le contrôle de Kibumba et de Tonga.

Mais ce n’est pas tout, le M23 a mis désormais le cap sur Masisi, contournant ainsi Goma qui n’est peut-être plus l’objectif des rebelles. Dans l’immédiat, l’ont pourrait dire que ce contournement serait une stratégie pour éviter un temps soit peu, l’accrochage imminent avec la force régionale qui prend déjà forme à Goma. Cependant, l’avancée des rebelles inquiète notamment quand à l’efficacité des forces armées congolaises. L’armée serait-elle impuissante face au M23?

La DW a posé la question à Pierre Boisselet du Baromètre sécuritaire du Kivu. Pour lui, « les FARDC ont des problèmes structurels qui nuisent à leur efficacité et le M23 a reçu du soutien de la part du Rwanda selon des experts de l’Onu ».

Félix Tshisekedi dénonce un drame humanitaire

Le M23 est régulièrement accusé par la RDC d’être soutenus par le Rwanda. Ce que Kigali a toujours démenti se disant ouvert pour une solution pacifique. Cette année, de milliers de déplacés ont été enregistrés depuis le début de l’offensive du M23 il y a plus de quatre mois.

Dans son discours à la nation le jeudi 3 novembre, le président Félix Tshisekedi, a appelé à une mobilisation contre la « guerre d’agression » menée par les rebelles du 23. Il a aussi dénoncé « un drame humanitaire avec plus de 200 000 » personnes forcées de fuir les affres terroristes dans les zones de combats.

« Ils se retrouvent en dehors de chez eux sans logis, sans nourriture et sans soins. Des instructions précises ont été données au gouvernement pour leur rassemblement et prise en charge. Au-delà de ces efforts, j’en appelle à un élan général de solidarité pour alléger leur fardeau », a rassuré le président Félix Tshisekedi.