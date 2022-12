RDC: la France et l’Allemagne haussent le ton et condamnent le soutien du Rwanda au M23

La France et l’Allemagne ont demandé ce mardi, au Rwanda, de mettre un terme à son soutien aux rebelles du M23 et respecter les processus de Luanda et de Nairobi.

A la faveur d’un point de presse ce mardi, la porte-parole du Quai d’Orsay a exhorté Kigali à respecter les processus de Luanda et de Nairobi visant à mettre fin aux hostilités au Nord-Kivu où l’ancienne rébellion a repris les armes il y a un an, reprochant à Kinshasa de ne pas avoir respecté les accords de paix.

La France avait aussi condamné « avec la plus grande fermeté », les violences commises par les rebelles du M23 à Kishishe et Bambo, deux localités de l’est de RDC où au moins 131 personnes avaient été tuées, fin novembre dernier.

Ce mardi, l’Allemagne a noté que la situation à Rutshuru (Nord-Kivu) « reste désastreuse car le cessez-le-feu n’est pas respecté ». « Le M23 ne met pas en œuvre son annonce de retrait », a déclaré Christoph Retzlaff, nouveau directeur Afrique au ministère allemand des Affaires étrangères. Suite à cette situation, l’Allemagne « s’attend à ce que le Rwanda cesse immédiatement tout soutien au M23 et contribue à une solution rapide à la crise ».

Il y a quelques semaines, les Etats-Unis avaient aussi appelé le Rwanda à mettre fin à son soutien aux rebelles du M23 qui ont pris le contrôle de plusieurs régions dans l’Est de la RDC.