RDC : 15 soldats tués dans une attaque de miliciens Mobondo

Au moins 15 militaires congolais ont perdu la vie lors d’une attaque menée par des miliciens Mobondo dans le territoire de Kwango, en République démocratique du Congo.

Une attaque meurtrière a secoué le territoire de Kwango, en République démocratique du Congo (RDC), où au moins 15 militaires congolais ont été tués lors de combats contre des miliciens Mobondo. L’incident s’est déroulé dans le village de Mulosi, situé à la frontière avec l’Angola.

Selon Adelard Nkisi, porte-parole du gouvernement provincial du Kwango, les affrontements ont également coûté la vie à 3 combattants Mobondo, portant le bilan provisoire à 18 décès. Pour l’instant, les causes précises de ces combats ne sont pas clairement établies, mais ils mettent en évidence la persistance de l’instabilité dans certaines régions de la RDC.

En conséquence de cette attaque, les villages environnants ont été vidés de leurs habitants, provoquant une situation humanitaire préoccupante. Adelard Nkisi a lancé un appel au gouvernement central de la RDC pour qu’il intervienne rapidement afin de rétablir la paix et de venir en aide aux populations déplacées.

La milice Mobondo a émergé en 2022 à la suite d’un différend foncier entre les communautés Yaka et Teke dans le territoire de Kwamouth. Depuis lors, elle s’est étendue à d’autres régions, notamment les territoires de Kwango et de Kongo central, témoignant des défis persistants en matière de sécurité et de stabilité auxquels est confrontée la RDC.