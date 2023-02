Rafael Nadal et Lionel Messi se témoignent de l’admiration

Nominés tous les deux pour le titre de sportif de l’année 2022, Rafael Nadal et Lionel Messi ont échangé des messages émouvants sur les réseaux sociaux.

The Laureus a dévoilé le 2 février dernier les nominés pour le titre de meilleur sportif de l’année 2022. On retrouve sur la liste des légendes, notamment Rafael Nadal et Lionel Messi. En réaction à sa nomination parmi les candidats, la légende du tennis et vainqueur de l’Open d’Australie et de Roland-Garros en 2022, Nadal, a posté sur les reseaux sociaux: “C’est un honneur d’être à nouveau nominé pour le sportif de l’année par The Laureus… mais… cette année… Allez, Leo Messi, tu le mérites”.

Des propos qui ont fait plaisir à la Pulga, qui a également réagi pour témoigner toute son admiration à l’endroit du natif de Majorque «Venant d’un sportif aussi grand que toi, cela me laisse sans voix Rafa. Merci beaucoup, tu le mérites également pour la façon dont tu entres chaque fois sur le court. Tu es un gagnant. Nous avons beaucoup de points en commun. La vérité est que tout le monde le mérite !», a écrit humblement le Champion du Monde 2022.

Messi répond à Nadal sur Insta :



Une véritable marque de respect entre deux sportifs, qui ont tout gagné dans leur discipline respective. Pour rappel, les lauréats de cette édition des trophées Laureus seront annoncés lors d’une cérémonie virtuelle de remise de prix, en avril.