Rachida Dati pourrait faire sa dernière apparition aux César 2026

Rachida Dati , qui a annoncé sa démission du gouvernement ce mercredi 25 février pour se consacrer à sa campagne municipale à Paris, hésite à participer à la cérémonie des César 2026 : cette présence, qui pourrait constituer sa dernière apparition publique en tant que ministre de la Culture, dépend du calendrier de la passation de pouvoir et suscite des interrogations tant dans les couloirs du pouvoir que dans le monde du cinéma. La cérémonie, retransmise en prime time sur Canal+, se tient à quelques heures de cette annonce.

Rachida Dati, qui a annoncé sa démission du gouvernement ce mercredi 25 février pour se consacrer à sa campagne municipale à Paris, hésite à participer à la cérémonie des César 2026 : cette présence, qui pourrait constituer sa dernière apparition publique en tant que ministre de la Culture, dépend du calendrier de la passation de pouvoir et suscite des interrogations tant dans les couloirs du pouvoir que dans le monde du cinéma. La cérémonie, retransmise en prime time sur Canal+, se tient à quelques heures de cette annonce.

Interrogée en direct dans l’émission Face-à-Face sur BFMTV par la journaliste Apolline de Malherbe, Rachida Dati a maintenu le suspense autour de sa venue aux César. À la question « Vous ne serez pas aux César ce soir ? », elle a répondu : « On s’interroge… Non, mais normalement je ne devais pas y être car j’espérais une passation de pouvoir pour tout vous dire aujourd’hui. Mais ce n’est pas sûr ! »

La ministre sortante a expliqué que sa décision dépendrait donc du déroulé institutionnel de la journée : si la transmission officielle du portefeuille ministériel n’a pas lieu avant la cérémonie, elle pourrait être amenée à honorer cet engagement public. Relancée sur son souhait d’y participer, elle a déclaré clairement : « Quand c’est fini, c’est fini ! »

Publicité

César 2026 : la présence de Rachida Dati intrigue

Rachida Dati, qui se présente comme candidate à la mairie de Paris et affiche l’ambition de succéder à Anne Hidalgo, a justifié sa démission par la nécessité de se consacrer pleinement à la campagne municipale. La question de sa participation aux César intervient dans ce contexte de bascule entre fonctions gouvernementales et engagement électoral.

Au cours de l’entretien sur BFMTV, elle a fait part de son attachement au ministère de la Culture, qualifiant cette charge d’« une des plus belles missions » qu’elle ait eues. Elle a remercié le président de la République pour sa nomination à ce poste : « Ce n’est pas que je n’ai pas envie d’y aller. Avoir été ministre de la Culture, vous ne pouvez pas imaginer, c’est une des plus belles missions que j’ai eue dans ma vie. Et pour cela, je serai infiniment reconnaissante au président Emmanuel Macron. »

Rachida Dati a aussi rappelé sa trajectoire professionnelle : longtemps identifiée aux questions régaliennes — justice, sécurité, institutions — elle a admis que la Culture ne lui semblait pas, au départ, être son « univers ». Elle a témoigné d’un changement de perspective après son expérience au ministère : « J’ai cru quand il m’a proposé d’être ministre de la Culture que ce n’était pas mon univers, mon milieu. »

Publicité