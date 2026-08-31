« Qui veut être mon associé ? » : Kelly Massol claque la porte de l’émission, les raisons de son départ dévoilées

Kelly Massol ne siégera pas dans le jury de « Qui veut être mon associé ? » la saison prochaine. L’investisseuse de 42 ans, fondatrice de la marque de soins capillaires Les Secrets de Loly, a confirmé son départ du programme de M6 ce lundi 31 août 2026 auprès de Télé-Loisirs, alors qu’elle vient de céder une partie du capital de son entreprise à un nouvel actionnaire.

« Vous ne me reverrez pas cette année. 2026, c’était costaud pour moi, je sors de neuf mois intenses », a-t-elle déclaré. Elle justifie ce choix par ce tournant pour son entreprise : « J’ai mis une partie de ma boîte à vendre et ça ne colle pas avec le rythme que demande Qui veut être mon associé ?, alors que je suis dans un tournant où je change d’actionnaire. Il faut que je reste concentrée sur ma boîte. »

Arrivée dans l’émission en janvier 2024, Kelly Massol y occupait le fauteuil d’investisseuse depuis deux saisons. Son départ ne signifie pas une disparition des écrans : elle rejoint le casting de « Qui sera le plus nul ? », un programme présenté par Camille Combal sur TF1, dont le premier épisode doit être diffusé le vendredi 4 septembre.

« Surtout, j’ai voulu faire quelque chose de plus léger cette année », a-t-elle expliqué, présentant ce nouveau projet comme une facette différente de sa personnalité, éloignée des enjeux d’investissement du programme de M6.

Un possible renouvellement du jury

Le départ de Kelly Massol intervient alors que celui d’Anthony Bourbon, autre investisseur historique de l’émission lancée en 2020, a également été annoncé. Selon des informations relayées par la presse people, jusqu’à trois investisseurs pourraient quitter le jury à l’occasion de la prochaine saison, remplacés par de nouvelles personnalités, dont un agent sportif ; ces informations restent à confirmer par M6.

Kelly Massol devra désormais partager son temps entre la restructuration de son entreprise et le tournage de sa nouvelle émission sur TF1, dont la diffusion débute le 4 septembre.