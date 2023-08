Qui est Yassine Lionel Chueko, le garde-corps personnel de Messi ?

Yassine Chueko, le garde du corps personnel de Lionel Messi, est un homme « dangereux » depuis un certain temps. L’homme sûr du septuple Ballon d’Or est un expert en arts martiaux.

En effet, le Français Yassine Chueko, qui a fait ses débuts dans le monde de la boxe thaïlandaise, est devenu l’homme de confiance de Lionel Messi lors de son voyage aux États-Unis. Depuis son arrivée au PSG en 2021, Yassine Chueko est le garde du corps attitré de Lionel Messi. Selon Saber Desfarges et Sport Gentside, le garde du corps a été embauché par le club parisien pour protéger le joueur et sa famille.

Selon Abdallah Boulma, l’homme était chargé de protéger Leonardo, l’ancien directeur sportif du club de la capitale, bien avant Messi.

Un redoutable boxeur

Le leader des Messi n’est pas seulement un garde du corps. Yassine Chueko, passionné des sports de combat, pratique la boxe thaïlandaise, un art martial originaire de Thaïlande qui utilise des coups de poing, de pied, de coude et de genou.

Par ailleurs, Chueko s’est fait une renommée d’homme dangereux après avoir commencé très jeune dans le monde des arts martiaux. En Thaïlande, au Rawai Stadium à Phuket, le garde du corps de Messi a remporté une victoire par TKO lors d’un match où il a impressionné par sa puissance et sa technique.

De plus, il participe régulièrement à l’entraînement du Tiger Muay Thai, une organisation renommée qui accueille des champions de l’UFC tels qu’Israel Adesanya, Alexander Volkanovski et Khamzat Chimaev. Il partage également ses séances d’entraînement sur son compte Instagram, auquel plus de 125 000 personnes sont abonnées.

Ainsi, Yassine Chueko est un garde du corps exceptionnel qui combine la force et la subtilité. Lionel Messi peut compter sur son compagnon idéal pour le protéger et le soutenir dans sa carrière.

