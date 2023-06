Qui est Victor Wembanyama, la nouvelle star de la NBA?

Sélectionné en première position de la draft NBA 2023, une première pour un Français, Victor Wembanyama est la nouvelle star du championnat américain de basketball. Découvrez qui est ce jeune joueur qui fait parler de lui depuis plusieurs mois.

Tout le monde n’a d’yeux que pour lui en France et aux Etats Unis. Victor Wembanyama a été sélectionné en première position de la draft NBA 2023, dans la nuit de vendredi, par les San Antonio Spurs. Il devient ainsi le premier français de l’histoire à recevoir cet honneur, lui qui a baigné dans le sport depuis son tout jeune âge.

Né près de Paris en 2004, Victor Wembanyama a des parents qui sont des anciens sportifs. Sa mère dans le basket et son père en triple saut. À 18 et 19 ans, il joue chez les Metropolitans, un club de banlieue parisienne. Il est très vite considéré comme le meilleur joueur du Championnat de France, en jouant pour le Nanterre 92. Avant même la draft, il était déjà adoubé par les plus grandes stars de la NBA notamment Lebron James, le joueur des Lakers, qui le considère comme un « extraterrestre ».

Grâce à son excellente mécanique de tir et à sa taille impressionnante de 2,21 mètres, Victor Wembanyama est un marqueur hors pair. Avec une envergure impressionnante pouvant atteindre 2,43 mètres s’il écarte les bras, il possède un avantage considérable. En combinant cela avec son intelligence de jeu et sa mobilité, il se révèle également être un excellent défenseur, empêchant ainsi l’équipe adverse de marquer. Son style de jeu est véritablement unique, car il se déplace avec une agilité surprenante compte tenu de sa stature. Wembanyama excelle aussi bien en attaque qu’en défense.

« J’en ai rêvé toute ma vie »

Après avoir été drafté dans la nuit de ce vendredi en NBA, le jeune prodige a laissé exploser toute sa joie. « J’ai accompli quelque chose dont j’ai rêvé toute ma vie! » a dit l’ancien joueur des Metropolitans 92 quelques secondes après avoir été choisi par la franchise texane.

« C’est dur de gagner en NBA. Des équipes ont essayé pendant des années, mais n’ont pas réussi. Je veux apprendre. Je suis un vrai Spurs maintenant! » a ajouté le phénomène du basket français au micro d’ESPN, les larmes aux yeux. Quelques minutes plus tard, au micro de BeIN Sports, le jeune Français de 19 ans a expliqué vivre quelque chose « d’indescriptible.«

« Dans ma tête, c’était très long. Mal au ventre… Ce n’était pas de la pression, mais c’était un moment que j’attendais depuis toujours, la matérialisation de mon rêve. J’ai senti l’émotion venir petit à petit et je ne me suis pas retenu. Ça m’a rendu heureux de voir les visages de ma famille.« , a ajouté Wembanyama un peu plus tard auprès des médias français présents sur place. Désormais, l’ailier fort doit faire honneur à toutes les attentes placées en lui.

