Quentin Mosimann prete sa voix a Archeorobot dans « Tad l’explorateur et la lampe magique »

Quentin Mosimann prete sa voix a Archeorobot dans le film d’animation Tad l’explorateur et la lampe magique, sorti le mercredi 26 aout 2026 dans les salles francaises. L’artiste figure au casting vocal francais de ce long metrage destine au jeune public.

Mosimann a presente ce doublage comme un projet accepte en pensant a sa fille Hayden. Il a explique vouloir qu’elle puisse decouvrir, plus tard, le film avec la voix de son pere, lorsqu’elle sera en age de le regarder.

Cette participation relie directement son actualite professionnelle a un episode plus personnel rendu public quelques semaines plus tot. En juin 2026, Quentin Mosimann a revele etre le pere de Hayden, agee de 2 ans.

Le film est sorti en France le 26 aout 2026. Dans sa version francaise, Mosimann y tient le role vocal d’Archeorobot, un projet qu’il a lui-meme rattache a sa fille Hayden.