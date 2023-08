PSG: une nouvelle recrue récupère le numéro 10 de Neymar

-Publicité-

Via un message posté sur ses réseaux sociaux ce jeudi, le PSG a annoncé qu’Ousmane Dembélé récupère le numéro 10 laissé libre pour Neymar qui a rejoint Al Hilal en Arabie saoudite.

Le départ de Neymar a laissé de nombreux supporters du PSG en émoi, se demandant qui aurait l’honneur de revêtir le légendaire numéro 10. Laissé vacant à la suite du départ du Brésilien vers Al-Hilal, le numéro a rapidement trouvé preneur. Cette fois-ci, c’est Ousmane Dembélé qui a été choisi pour porter ce numéro emblématique.

Recruté pour la somme de 50 millions d’euros en provenance du FC Barcelone durant le mercato estival, Dembélé s’annonce comme l’un des piliers techniques de l’équipe dirigée par l’entraîneur Luis Enrique. Le jeune talent français apporte une nouvelle dynamique au jeu du PSG, avec sa vitesse foudroyante, sa créativité et sa capacité à éliminer les défenseurs.

« Forcément, c’est d’abord de gagner des titres, de rendre fiers les supporters, la ville et puis d’aller le plus loin aussi en Ligue des Champions. Ensuite même si je n’aime pas trop parler de moi personnellement, j’espère marquer beaucoup de buts, faire beaucoup de passes décisives et donner de la joie aux supporters. Et puis je viens aussi apprendre. Je pense que dans le football, tu apprends tous les jours. Même si après, comme je l’ai dit, j’ai 26 ans, j’ai acquis un peu plus de maturité, de vécu. », avait déclaré Ousmane Dembélé après avoir signé son contrat avec le PSG. Désormais il connaît le numéro qui va l’accompagner dans ses ambitions.

