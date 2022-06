PSG : son rôle, ses ambitions, les confidences de Kylian Mbappé

Dans un entretien accordé à la chaîne BFM ce vendredi, Kylian Mbappé a évoqué plusieurs sujets liés au PSG et à ses objectifs avec le club français.

Après un feuilleton qui a duré plusieurs mois, Kylian Mbappé a finalement snobé le Real Madrid pour prolonger au PSG. Actuellement en vacances aux Etats Unis, le français a accordé un entretien à BFM ce vendredi, dans lequel il revient sur plusieurs sujets, notamment sur les récents propos de son président Nasser Al Khelaifi qui a affirmé que c’était la fin du bling-bling au PSG.

«Je ne sais pas si je suis le contre-exemple. Quand tu as ta tête sur Time Square, tu es un peu bling-bling (rires). J’ai toujours fait du football ma priorité, pour moi l’un ne peut pas aller sans l’autre. Après, je comprends le message du club, c’est aussi le message que l’on m’a passé. Au-delà de me faire rester moi, c’est le club qui veut ça. On m’a proposé ce projet-là. Je n’en étais pas à la base. Avec tous les changements qui vont se passer, il va se passer de belles choses. Je me tiens informé», a réagi le meilleur joueur de Ligue 1.

“Le club passe avant moi même”

Le natif de Bondy a ensuite répondu à ceux qui l’accusent de faire la pluie et le beau temps au PSG, depuis la prolongation de son contrat qui court désormais jusqu’en juin 2025.

«Il (Nasser Al-Khelaïfi) ne m’enlève pas de pression, moi je ne choisis rien (rires). Les gens penseront encore mais c’est une manière facile de faire passer des messages. C’est le club avant tout, il passe avant moi, même si je suis important», a expliqué Mbappé, avant d’annoncer ses prochains objectifs avec le club de la capitale française, notamment de gagner la Ligue des Champions et de régner à nouveau en maître en France.

«Bien sûr, la Ligue des Champions c’est un objectif clair et annoncé. C’est ça qu’on veut. Maintenant, il y a un chemin. Ça repasse par faire l’unanimité sur le plan national. On ne l’a plus fait ces deux dernières années. Sportivement et même en termes d’image. On était moins intouchable. Il faut qu’on le redevienne même s’il y aura moins de suspense. Après ça, on peut conquérir l’Europe.»

Pour conclure, le champion du monde 2018 a expliqué qu’il visait également le record de buts de Cavani (200) avec le PSG : «Je pense que ça peut bien se passer, maintenant ça va être quelque chose d’incroyable si je parviens à le faire. Si je continue comme ça, il n’y a pas de raison que je ne le fasse pas». Kylian Mbappé a déjà inscrit 170 avec le club parisien.