PSG: Neymar très incertain contre Lorient

Dans son point médical publié ce vendredi, le PSG a annoncé que Neymar était en récupération, après une courte maladie. Le joueur est très incertain pour le premier match de la saison en Ligue 1 contre Lorient, samedi.

Après une longue pause, les championnats européens reprennent leur droit ce week-end. C’est également le cas de la Ligue 1, qui va s’ouvrir notamment avec un duel entre le PSG, champion en titre, et Lorient. La rencontre est prévue pour ce samedi à 20h, GMT+1. A la veille de ce match, les Parisiens ont publié leur point médical.

Et la nouvelle à retenir, est que Neymar est très incertain pour ce premier match officiel de la saison. Le joueur offensif brésilien “récupère d’un syndrome viral et s’entraîne en salle aujourd’hui”, explique le club de la capitale française. Par ailleurs, Nordi Mukiele, Alexandre Letellier, Nuno Mendes, Juan Bernat et Presnel Kimpembe ne seront pas de la partie.

A part ces blessures, l’incertitude Kylian Mbappé existe toujours. Mis dans le loft par le PSG, le joueur devrait être écarté de ce premier match de la saison, même s’il n’est pas dans le point médical du club. Reste maintenant à découvrir la première formation que va aligner le nouvel entraîneur Luis Enrique, qui pourra néanmoins compter sur ses récentes acquisitions telles que Kang-In Lee, Manuel Ugarte, Marco Asensio, Lucas Hernandez et Milan Skriniar.

Articles similaires