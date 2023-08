PSG: Neymar et Verratti absents de l’entraînement ce mardi

À seulement quatre jours de son tout premier match de la saison en Ligue 1, le PSG a noté ce mardi l’absence de Neymar et Marco Verratti lors de la séance d’entraînement, selon les informations rapportées par plusieurs médias français dont RMC Sport.

À quelques jours du coup d’envoi de la saison de Ligue 1, le Paris Saint-Germain fait face à un léger accroc dans sa préparation. Alors que l’excitation monte parmi les supporters parisiens en prévision du match d’ouverture contre le FC Lorient (samedi prochain), des nouvelles inattendues ont émergé de l’entraînement de ce mardi. Le club de la capitale française a enregistré deux absences notables : celles de Neymar et de Marco Verratti.

L’absence de Neymar a immédiatement attiré l’attention, étant donné le passé tumultueux du joueur en matière de blessures. Selon les informations rapportées par RMC Sport, l’attaquant brésilien aurait ressenti une douleur lors de la séance d’entraînement de lundi. Cette douleur serait localisée autour d’un adducteur. Heureusement, il semble que ce nouveau pépin physique ne soit pas lié à sa cheville, qui l’avait tenu éloigné des terrains pendant plusieurs mois par le passé. D’autre part, Marco Verratti brille par son absence en raison d’un motif quelque peu différent. Le milieu de terrain italien serait actuellement aux prises avec un virus.

Malgré ces obstacles, l’entraîneur et le staff médical du Paris Saint-Germain travaillent d’arrache-pied pour préparer l’équipe au mieux en vue du match contre le FC Lorient. Les fans du PSG attendent avec impatience de savoir si Neymar et Verratti pourront fouler la pelouse pour le coup d’envoi de la saison, ou si d’autres joueurs devront relever le défi à leur place. Une chose est certaine, l’ouverture de la saison s’annonce pleine de suspense et d’incertitude pour le club parisien.

