PSG : Neymar a perdu 1 million d’euros au casino

Neymar a gaspillé une mise d’un million d’euros lors d’une session de casino en ligne diffusée sur Twitch.

Blessé à la cheville depuis PSG-LOSC, le 19 février dernier, Neymar se repose à sa manière. Alors qu’on connaissait déjà son goût pour les tournois de poker en pleine saison, le Brésilien s’est cette fois distingué lors d’une session de casino en ligne organisée sur Twitch par l’opérateur Blaze, partenaire commercial du joueur de 31 ans. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas été chanceux. D’après le média brésilienGlobo, le joueur du PSG aurait engagé une mise sympathique d’un million d’euros.

On Thursday night, Neymar lost €1million [around £880,000] or KES 142,470,096 in an online casino game. pic.twitter.com/Qom6Xci7f5