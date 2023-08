PSG: le message de Mbappé après la sortie d’hôpital de Sergio Rico

-Publicité-

Dans un message posté sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé a réagi à la sortie de l’hôpital de son coéquipier du PSG, Sergio Rico. Le français affirme être très heureux.

Sergio Rico est sorti vendredi de l’hôpital Virgen del Rocío de Séville près de trois mois après son grave accident de cheval. Une nouvelle qui a ravi ses coéquipiers du PSG, notamment Kylian Mbappé. Le natif de Bondy a notamment écrit un message sur les réseaux sociaux pour exprimer sa joie.

« L’image du jour. Vous ne verrez rien de mieux. Si heureux de te voir ainsi mon frère« , a écrit l’attaquant français du PSG, en commentant une photo de Sergio Rico dans les bras de sa compagne Alba Silva. Avant Kylian Mbappé, Luis Enrique, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, avait terminé sa conférence de presse en ayant quelques mots pour Sergio Rico: « Je lui souhaite un très bon rétablissement et tout mon soutien à lui et à sa famille« .



De son côté, Sergio Rico, à la sortie de l’hôpital, avait adressé ses remerciements à tous ceux qui l’ont soutenu lui et sa famille dans ces épreuves. “Je me sens très excité, très heureux et je remercie Dieu. Je remercie ma femme, ma famille, tous ceux qui ont été là… Elle a passé 20 heures par jour avec moi. Je suis très reconnaissant et sans son soutien, cela n’aurait pas été possible. Je voulais surtout vous remercier pour le respect que vous avez témoigné à ma famille, à ma femme surtout, au monde du football, à Paris et à Séville, ainsi qu’à beaucoup de mes coéquipiers qui ont joué avec moi et qui m’ont envoyé des messages de soutien”, avait-il déclaré.

