PSG:  le message d’adieu de Mbappé à Mauricio Pochettino

L’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, a remercié Mauricio Pochettino qui a officiellement quitté le club parisien ce mardi après un an et demi-passé sur le banc des Rouge & Bleu.

C’est officiel depuis ce mardi après-midi. Mauricio Pochettino n’est plus l’entraîneur du PSG. Le technicien argentin a quitté le club parisien après un an et demi passé sur le banc es Rouge & Bleu. Débarqué en grande pompe à l’hiver 2020 en remplacement de Thomas Tuchel qui avait pris dans la foulée la direction de Chelsea, l’Argentin de 55 ans quitte la capitale française avec un bilan mitigé.

Malgré le 10e titre de champion de France de l’histoire du club (2022), une Coupe de France (2021) et un Trophée des Champions (2020), l’ancien coach de Tottenham a lamentablement échoué en Ligue des champions, éliminé par le Real Madrid en huitième de finale (1-0, 1-3).

Mbappé remercie Pochettino

Devenu incontournable sous l’ère Pochettino avec désormais les clés du vestiaire en main après la prolongation de son contrat jusqu’en 2025, Kylian Mbappé a réagi au départ du technicien argentin. Et le champion du monde 2018 a remercié son désormais ex-coach dans un court message en espagnol posté sur ses réseaux sociaux.

« Merci beaucoup Monsieur. Je t’embrasse, Mauricio Pochettino », a déclaré Kylian Mbappé sur sa story Instagram. Le natif de Bondy rejoint ainsi son président Nasser al-Khelaïfi, les deux seuls Parisiens à actuellement avoir adressé un message à Mauricio Pochettino. Le dirigeant qatari avait en effet rendu hommage à l’Argentin pour le travail abattu au cours de ses 16 derniers mois chez les champions de France.

« Je suis très heureux d’être là, à coté de notre nouveau coach, Christophe Galtier. Avant ça, je veux remercier Pochettino pour tout le travail qu’il a fait avec son staff. Aujourd’hui on est ici avec un nouvel entraineur, une nouvelle ère, de nouvelles ambitions», a déclaré cet après-midi Nasser al-Khelaïfi.