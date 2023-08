PSG : le groupe pour affronter Toulouse, avec Mbappé et Dembélé

-Publicité-

Ce vendredi, le PSG a dévoilé le groupe de Luis Enrique pour le déplacement à Toulouse, à l’occasion de la deuxième journée de Ligue 1. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé font notamment partie de la liste.

Après une journée inaugurale décevante, marquée par un match nul (0-0) contre Lorient, le PSG se prépare à un déplacement ce samedi (à 20h, GMT+1) sur le terrain de Toulouse, dans le cadre de la deuxième levée du championnat français. Cette rencontre revêt une importance cruciale pour les joueurs dirigés par Luis Enrique, car une performance solide est impérative pour éloigner tout soupçon d’incertitude en ce début de saison.

A la veille de cette rencontre, le PSG a dévoilé le groupe de Luis Enrique pour l’occasion. Une liste de 22 joueurs avec notamment le retour de Kylian Mbappé. « Kylian, je le vois parfaitement, comme lors des premiers entraînements, il a beaucoup d’envie, de motivation. Pour un entraineur, avoir un joueur de la catégorie de Kylian, je suis enchanté pour ce qu’il apporte footballistiquement mais aussi par sa personnalité. C’est un joueur de top classe mondiale, sans aucun doute. C’est une grande joie pour moi.« , a déclaré l’Espagnol ce vendredi en conférence de presse.

A noter également, la présence de Ousmane Dembélé, fraîchement débarqué à Paris, en provenance du FC Barcelone. L’international français est même annoncé titulaire face à Toulouse. Du côté des absents, pas de Juan Bernat, et pas non plus de Marco Verratti, qui n’était déjà pas dans le groupe face à Lorient.

Le groupe complet

