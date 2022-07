PSG: la tension monte entre Lionel Messi et Kylian Mbappé

Selon les informations de la presse espagnole ce jeudi, les relations sont tendues entre Lionel Messi et Kylian Mbappé à cause de l’avenir de Neymar.

Décevant depuis son arrivée au PSG et souvent freiné par les blessures, Neymar est régulièrement annoncé loin du club français la saison prochaine. Si l’attaquant brésilien ne souhaite pas quitter son club actuel, la direction parisienne et le nouveau directeur sportif Luis Campos ne seraient pas contre un départ de l’ancien attaquant du FC Barcelone. Et l’avenir de l’Auriverde crée même des tensions entre les joueurs au sein du vestiaire.

En effet, Mundo Deportivo nous apprend ce jeudi que ça chauffe entre Lionel Messi et Kylian Mbappé à cause du brésilien. Lors du feuilleton de sa prolongation, le natif de Bondy aurait indiqué à ses dirigeants ne plus vouloir de Neymar dans l’effectif. Ce qui n’a visiblement pas plu à l’Argentin, qui est très proche de Neymar. Le média espagnol évoque « un court-circuit entre les deux hommes ».

Déjà un premier problème de vestiaire à gérer pour le nouveau coach des Parisiens, Christophe Galtier. Lors de sa conférence de presse de présentation, le technicien français a fait savoir qu’il comptait sur Neymar pour le prochain exercice du PSG. « Neymar est un joueur de classe mondiale. Quel entraîneur ne souhaiterait pas avoir Neymar dans son effectif ! Évidemment, il y a un équilibre à trouver dans une équipe. J’ai une idée très précise sur ce que j’attends de Neymar. Je veux être à l’écoute de ce qu’il va dire. Je souhaite que Neymar reste », avait confié l’ancien coach de Nice.

De toute évidence, l’attaquant brésilien devrait rester au PSG la saison prochaine. Le fameux trio Mbappé-Neymar-Messi pourrait donc avoir du mal à évoluer ensemble lors du prochain exercice, alors que c’est la principale arme du champion de France pour aller chercher le titre en Ligue des Champions.