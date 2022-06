PSG : la tendance Zinedine Zidane se confirme (médias)

Après l’annonce de Daniel Riolo jeudi soir, plusieurs médias espagnols et français ont confirmé ce vendredi matin que Zinedine Zidane se rapprochait sérieusement du banc du PSG.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’entraîneur du PSG Mauricio Pochettino n’est plus désiré par sa direction. Les négociations auraient été même déjà entamées pour le départ du technicien argentin, et son remplaçant serait déjà tout trouvé selon Daniel Riolo. Hier, le journaliste de RMC Sport affirmait que Zinedine Zidane sera sur le banc du PSG la saison prochaine. Une information qui semble être confirmée par la presse espagnole et française ce vendredi.

Mundo Deportivo assure ainsi qu’un accord pourrait même être scellé dès ce week-end entre l’ancien entraîneur du Real Madrid et le champion de France. Le média espagnol précise que le français est attendu à Doha dans les prochaines heures pour boucler définitivement l’opération. Du côté des médias français, RMC Sport indique qu’un accord est proche d’être trouvé entre les deux parties, alors qu’Europe 1 va plus loin, assurant l’existence d’un accord de principe entre Zidane et le PSG. Foot Mercato, quant à lui, reste mesuré confirmant qu’il y a bel et bien eu un sérieux rapprochement entre les deux parties, mais en soulignant toutefois qu’il n’y a encore rien de définitif.

Libre depuis son départ du Real Madrid à l’été 2021, Zinedine Zidane, qui était annoncé pour prendre la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, pourrait donc finalement retrouver le banc d’un club. Après la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG est sur le point de réaliser un autre grand coup, en attirant un des maîtres de la Ligue des Champions (trois titres consécutifs en C1 avec le Real pour Zidane, 2016-2017-2018). Une compétition que convoite le club français depuis l’arrivée des Qataris.