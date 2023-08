PSG: la réaction de Ousmane Dembélé après ses débuts

-Publicité-

Au micro de Canal + ce samedi soir, Ousmane Dembélé a réagi à ses débuts officiels avec le PSG. L’ancien barcelonais s’est montré heureux, même s’il a regretté le nul contre Toulouse (1-1).

L’ailier international français Ousmane Dembélé a fait ses débuts avec le Paris Saint-Germain lors du match nul 1-1 contre Toulouse, ce samedi soir. Bien qu’il n’ait pas été décisif, le champion du monde 2018 s’est montré actif sur le flanc droit en seconde période. Après le match, Dembélé s’est exprimé sur Canal +. Heureux de ses premiers pas avec son nouveau club, il s’est tout de même montré déçu du deuxième match nul du PSG.

«Ca fait plaisir pour mes débuts avec le PSG, même si c’est frustrant de ne prendre qu’un point, parce que je pense qu’on avait la maîtrise du match. On a perdu des ballons bêtes qu’on ne devait pas perdre à 1-0 et le penalty vient de là. Mon action ratée ? Prochaine fois, je mets les vissés parce que je glisse souvent sur ce genre d’occasion. C’est sur ce genre de petits détails qu’on peut avoir le 2-0 et gagner.

L’arbitre ? Je sais pas sur le penalty, mais sur les 10 dernières minutes, il a été trop gentil, mais ça ne vient pas de l’arbitre, mais de nous. C’est frustrant, on avait la maîtrise du match. Revenir de Toulouse avec seulement un point, c’est rageant.», a déclaré l’ancien joueur du FC Barcelone.

Samedi prochain, le PSG recevra Lens pour la troisième journée du championnat français. Une rencontre pour laquelle Ousmane Dembélé devrait être titulaire.

