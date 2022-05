PSG: guerre de leadership entre Mbappé et Neymar

Selon les informations du journal L’Equipe, Kylian Mbappé et Neymar ne s’entendraient plus dans le vestiaire, alors que l’attaquant français a récemment fait savoir qu’il ne sera pas contre un départ du Brésilien cet été.

Inséparable lors de leur arrivée au PSG en 2017, le grand amour entre Neymar et Kylian Mbappé a visiblement pris un coup ces dernières semaines. C’est en tout cas ce que croit savoir le journal L’Equipe. Selon le quotidien français, les deux stars parisiennes ne s’entendraient plus dans le vestiaire où une guerre de leadership se serait éclatée entre les deux attaquants.

Éclipsé par son coéquipier Kylian Mbappé qui depuis le coup de théâtre fin mai 2022 de sa prolongation au Paris Saint-Germain place ce dernier au centre du projet sportif et rebat totalement les cartes pour le Brésilien, Neymar n’est clairement plus dans les plans du club. Ce qui devient problématique car en contrat jusqu’en 2025 avec un des plus gros salaires de l’effectif (soit 4 millions d’euros bruts par mois).

Peut-être l’une des raisons principales pour lesquelles Neymar est désormais poussé vers la sortie au PSG. Une information confirmée par ESPN. Surtout que le champion du monde 2018 a récemment confié aux médias français qu’il ne s’opposera pas à un départ du Brésilien cet été.

