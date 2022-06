PSG: Emmanuel Macron dévoile son rôle dans la prolongation de Mbappé

Acteur de l’ombre dans la prolongation de Kylian Mbappé au PSG, Emmanuel Macron s’est enfin prononcé sur ce dossier très médiatisé. Et le président français a révélé son rôle dans le choix du Bondynois de rester avec les Parisiens.

Au terme de plusieurs semaines de négociations et d’incessants voyages entre Paris et Madrid, Kylian Mbappe a finalement pris sa décision de rester au PSG ou de partir au Real Madrid. Et l’attaquant parisien a décidé de prolonger l’aventure avec l’écurie française au détriment des madrilènes qui étaient prêts à l’accueillir.

Un choix qui a pris tout le monde de court et qui a déclenché une vague de réaction tant en Espagne qu’en France. Plusieurs médias espagnols ont estimé que le champion du monde a accepté l’offre du PSG sous pression. Certains médias vont jusqu’à penser que des autorités françaises au plus haut niveau ont poussé l’ancien Monégasque à rempiler avec les champions de France.

Lors de son passage au 20h de TF1 le 23 mai dernier, l’attaquant parisien a confirmé que le Président Emmanuel Macron l’avait conseillé dans son choix, en lui donnant son avis. Un échange informel confirmé par le chef de l’Etat qui a cependant tenu à apporter des précisions.

En effet, interrogé sur ce fameux dialogue avec le Bondynois, le dirigeant français a accepté d’en dire un peu plus. « Je vous rassure, je n’interviens dans aucun transfert. Je suis comme chaque citoyen quand il s’agit de sport, avec une volonté de voir du beau jeu et de soutenir une équipe, en l’espèce l’Olympique de Marseille. J’ai eu une discussion avec Kylian Mbappé en amont, simplement pour lui conseiller de rester en France », s’est défendu Emmanuel Macron dans un entretien accordé à la presse locale.

Et de préciser que la discussion qu’il a eu avec son compatriote s’était déroulé en dehors de tout protocole. « Quand il est sollicité de manière informelle et amicale, c’est le rôle du Président de défendre le pays », a-t-il ajouté. Echange informel ou pas, la manœuvre du président français a fonctionné puisque le joueur de 23 ans a signé un nouveau contrat de 3 ans avec le club parisien.