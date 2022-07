PSG: deux joueurs quittent le club parisien

Le PSG a officialisé les départs de Jordan Monteiro et Enzo Tayamoutou qui se sont engagés avec le Sporting Braga pour les trois prochaines saisons.

L’opération décrassage lancée par le PSG n’épargne pas non plus ses pépites. Le club parisien a en effet annoncé les départs de deux de ses jeunes joueurs. Il s’agit de Jordan Monteiro et Enzo Tayamoutou, qui ont officiellement rejoint le Sporting Braga ce mardi. Âgés de 18 ans, les deux footballeurs ont signé un contrat de trois ans, comme le précise le communiqué officiel publié par le club lusitanien.

Diretamente da cidade do amor 🇫🇷 para Braga 🛡️⚔️



Jordan Monteiro e Enzo Tayamoutou são os novos reforços dos Sub-23! ⚪🔴 pic.twitter.com/55zwCYrXYN — Cidade Desportiva SC Braga (@CDesportiva_SCB) July 5, 2022 Plusieurs joueurs ont déjà quitté le club parisien cet été dont l’argentin Angel Di Maria qui a fait ses bagages après la fin de son contrat. L’ancien du Real Madrid est d’ailleurs cité en Italie et en Espagne pour sa prochaine destination.

Le club francilien a également enregistré des arrivées en cette période d’intersaison dont l’international portugais (22 ans) Vitinha qui a signé un contrat de cinq ans avec le PSG, soit jusqu’en juin 2027. Un transfert qui a coûté 41,525 millions d’euros au Rouge & Bleu. Ancien entraîneur de l’OGC Nice, Christophe Galtier débarque également dans la capitale française. Le technicien a pris officiellement ce mardi les rênes du club parisien en remplacement de l’argentin Mauricio Pochettino, licencié après seulement un an et demie sur le banc des champions de France.