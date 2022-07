PSG: Christophe Galtier a tranché entre Donnarumma et Navas

Selon les informations de l’Equipe, le nouvel entraîneur du PSG, Christophe Galtier, a statué sur la question des gardiens de but du club parisien. Et le technicien français a choisi le portier italien Gianluigi Donnarumma.

Débarqué cet été sur le banc du PSG en remplacement de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier est déjà au boulot. Le technicien français est attendu sur plusieurs sujets dont l’épineux choix entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma pour le poste de gardien de but principal. Et visiblement, l’ancien coach de Nice a déjà tranché.

En effet, selon les informations du journal l’Equipe, l’entraîneur de 55 ans en commun accord avec le directeur sportif Luis Campos, a tranché en faveur du portier italien (23 ans) qui est encore lié au PSG pour les quatre prochaines années. Un choix qui ne surprend pas puisqu’il se murmure depuis des semaines que l’Italien représente l’avenir du club français, alors que le Costa Ricain (36 ans) n’a plus que deux ans de contrat avec les Rouge & Bleu.

Mardi dernier, lors de sa présentation en tant que nouveau coach des champions de France en titre, Christophe Galtier avait confié vouloir travailler avec les deux gardiens parisiens. « Je vais rencontrer très rapidement les gardiens« , avait-il déclaré à la presse française.

« La gestion qu’il y a eu (la saison passée) je l’ai vue, mais je n’ai pas à la commenter. Je dois les rencontrer, mais j’ai par principe de toujours nommer un numéro 1 et un numéro 2« , avait ajouté Galtier.

Avant de préciser: Mais ce numéro 2 peut passer numéro 1 en fonction des performances des uns et des autres. Mais je fonctionne toujours comme ça. Je trouve que c’est plus simple pour moi en terme de gestion et pour eux de savoir quelle est leur position au sein de l’effectif ».