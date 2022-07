PSG : « Cette saison, tous les tirs vont rentrer », les promesses de Neymar

A l’occasion d’un live Facebook, Neymar s’est montré confiant pour ses prestations de la saison à venir sous les couleurs du PSG.

L’avenir de l’attaquant brésilien, Neymar, au PSG suscite des interrogations. Alors que plusieurs médias français ont affirmé que la direction parisienne et son nouveau directeur sportif, Luis Campos, ne seraient pas contre un départ de l’ancien ailier du FC Barcelone, le nouveau coach du PSG Christophe Galtier a lui assuré qu’il comptait sur l’Auriverde lors de la prochaine saison.

De son côté, Neymar n’a pas l’air de se poser la moindre question sur son avenir. Le brésilien est convaincu qu’il restera à Paris la saison prochaine. Il est même très confiant sur son niveau de forme pour le prochain exercice avec le champion de France en titre. « Cette saison, tous les tirs vont rentrer, les coups francs, les têtes… Je me sens bien. Je suis confiant ! Je me suis beaucoup entraîné pendant mes vacances« , a assuré l’ancien joueur du FC Barcelone à l’occasion d’un live sur Facebook.

Le brésilien sort d’une nouvelle saison ratée avec le PSG, encore ralenti par les blessures. Recruté à plus de 200 millions d’euros en 2017, Neymar ne s’est jamais montré à la hauteur des attentes placées en lui. L’ancien attaquant du FC Barcelone devra livrer des prestations titanesques lors du prochain exercice, pour ne plus être considéré comme le plus gros échec de l’ère qatari.