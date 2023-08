PSG: « c’était favorable pour tous », Luis Enrique évoque le départ de Neymar

-Publicité-

En conférence de presse d’avant match, ce vendredi, l’entraîneur du PSG Luis Enrique a confié que le départ de Neymar était la meilleure solution pour toutes les parties.

Neymar va poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite. Le brésilien a mis fin à son aventure de 6 ans avec le PSG et s’est officiellement engagé avec Al Hilal mardi dernier. Un départ qui était la meilleure option pour toutes les parties, selon le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique.

« Je pense que c’était une décision favorable pour tous. Je voudrais le remercier pour le comportement qu’il a eu quand je l’ai eu depuis que je suis arrivé. C’est un joueur de classe mondiale et je lui souhaite le meilleur pour la suite.« , a confié l’ancien entraîneur du FC Barcelone et de l’Espagne en conférence de presse ce vendredi.

De son côté, Neymar est heureux d’avoir rejoint l’Arabie Saoudite. Il a même hâte d’affronter les superstars des autres clubs majeurs du championnat, notamment Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. « Je suis très heureux de trouver des joueurs de qualité dans d’autres équipes parce que cela vous excite, vous motive à jouer encore mieux. Il est évident que lorsque vous affrontez Ronaldo, Benzema, Firmino, l’excitation est encore plus grande. Je suis donc très heureux d’entrer dans cette ligue et je suis sûr que jouer contre eux sera merveilleux », a-t-il déclaré lors d’un entretien avec les médias de Al Hilal.

