PSG: « c’est une position que je partage à 100% », Luis Enrique évoque le cas Mbappé

En conférence de presse d’avant match ce vendredi, le nouvel entraîneur du PSG, Luis Enrique, a aussi révélé qu’il partageait la position du club sur la gestion délicate du cas Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé a choisi de ne pas prolonger son contrat avec le PSG et de ne pas quitter le club pendant ce mercato estival. Une décision pas du goût de la direction qui a décidé de le sanctionner. Le joueur est notamment écarté du groupe principal et ne devrait pas disputer la rencontre de la première journée de Ligue 1 contre Lorient samedi. Interrogé sur le sujet ce vendredi, en conférence de presse d’avant match, l’entraîneur parisien Luis Enrique a soutenu le club.

« Je vous rappelle la philosophie du club qui a été énoncée très clairement par le président, c’est que le club est au-dessus de tout. Au-dessus des joueurs, des entraîneurs, des directeurs sportifs… Et c’est une position que je partage à 100%. », , a indiqué le technicien espagnol, relayé par RMC Sport. L’ancien entraîneur du FC Barcelone et de l’Espagne espère tout de même que les deux parties trouveront un terrain d’entente pour la résolution de ce problème qui n’avantage personne.

« La thématique Mbappé, c’est une thématique qui est déjà apparue par le passé. Une solution positive avait été trouvée entre le club et le joueur avant mon arrivée. Donc j’espère que c’est quelque chose qui va à nouveau se produire et que cela va se conclure par un accord entre le joueur et le club. C’est quelque chose que j’aimerais beaucoup.« , a ajouté le technicien espagnol.

