PSG: après la finale, la mère de Mbappé révèle pourquoi Kylian a dit non au Real Madrid

La mère de Kylian Mbappé s’est une nouvelle fois prononcé sur la prolongation très médiatique de l’attaquant français au PSG. Et la génitrice du joueur de 23 ans a assuré que son fils a tout à gagner avec le club pariisen.

Kylian Mbappé est parisien, au moins pour les trois prochaines années. L’attaquant français, longtemps courtisé par le Real Madrid, a finalement prolongé son bail avec le club français. Un choix très mal accueilli en Espagne, et plus particulièrement par les supporters du Real Madrid, où le Bondynois était attendu de pied ferme. Et la colère des merengues déjà très visible sur les réseaux sociaux, s’est une nouvelle fois manifesté ce samedi à Paris, ville hôte de la finale de la Ligue des champions.

Venus nombreux dans la capitale française pour assister à la finale entre Liverpool et le Real Madrid, remportée par les madrilènes (1-0), plusieurs supporters merengues ont entonné des chants anti-Mbappé et des insultes contre le Français (Mbappé, hijo de pu**). Un fan madrilène a même été photographié avec le maillot merengue floqué Mbappé et d’un doigt d’honneur en dessous.

Après la finale et le sacre du Real Madrid qui a décroché le Graal pour la 14è fois de son histoire, la mère de Kylian Mbappé est revenu sur la prolongation hallucinante de son fils avec le PSG. En effet, le journaliste de l’Equipe, Hervé Penot a posté un tweet sur Mbappé qui a plu à Fayza Lamari, la mère du joueur. «C’est pourquoi Mbappé a eu raison de rester au PSG. Quelle est la valeur ajoutée d’aller vers un champion d’Espagne et d’Europe ? Aucun. Impossible de faire mieux même en inscrivant 70 buts. A Paris, il peut entrer dans l’histoire dès l’année prochaine».

Un post « liké » par Fayza Lamari qui confirme donc les raisons avancées pour justifier le choix du Français. Mais remporter la C1 la saison prochaine? L’histoire nous le dira surtout si le Bondynois a fait un bon choix.