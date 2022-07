PSG: annoncés sur le départ, Messi et Neymar ont repris l’entrainement

Neymar et Messi ont repris ce mardi le chemin de l’entrainement alors que les deux joueurs sont annoncés depuis quelques jours en partance du PSG. Les deux stars sud-américaines ont été aperçues au camp des loges sur des images diffusées par le club sur les réseaux sociaux.

C’est sans doute une réaction aux rumeurs qui envoient avec insistances les deux joueurs loin du PSG. Initialement attendus plus tard à l’entraînement, Neymar et Lionel Messi ont repris ce mardi le chemin des pelouses. Les deux stars parisiennes et leur capitaine Marquinhos ont été aperçues ce matin au camp des loges comme le montrent les images postées par le club sur ses réseaux sociaux.

Le PSG avait fixé le retour à l’entrainement de son effectif au 11 juillet prochain pour accorder un plus de repos à ses internationaux qui ont disputé des rencontres en juin. Mais plusieurs ont écourté leur vacance pour reprendre les entraînements, peut être en raison du grand ménage qui s’opère actuellement chez les champions de France.

Lundi, plusieurs joueurs s’étaient succédé dans le centre d’entraînement du PSG dans les Yvelines, parmi lesquels Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Marco Verratti, Juan Bernat, Mauro Icardi, Gianluigi Donnarumma ou encore Leandro Paredes.

La première séance d’entrainement collectif de la reprise est prévue ce mardi après-midi sous la présence effective du nouvel entraîneur Christophe Galtier qui doit être officialisé d’ici quelques heures.

Au cours de ce stage de préparation avant le début de la saison 2022-2023, le PSG va livrer un match amical contre Quevilly-Rouen (L2) le 15 juillet (17h00), puis une tournée au Japon à partir du 16 juillet. La première rencontre officielle est programmée à Tel-Aviv pour le Trophée des champions, le 31 juillet contre Nantes.