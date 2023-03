Prix international de la femme de courage: après Madougou, Danièle Darlan primée

Le gouvernement américain a primé deux africaines parmi les lauréates du prix international de la femme de courage. Il s’agit de Danièle Darlan et Reckya Madougou reconnues pour leur combat pour la préservation des acquis démocratiques sur leur continent.

Danièle Darlan et Reckya Madougou sont les deux femmes africaines qui ont reçu le prix international de la femme de courage délivré par le gouvernement américain. Deux femmes de générations différentes mais reconnues pour le même combat, celui de la préservation des acquis démocratiques sur le continent africain.

Danièle Darlan, juriste, ancienne présidente de la Cour constitutionnelle de la République Centrafricaine, militante pour la paix et la réconciliation, a reçu ce 8 mars 2023, le prix international de la femme de courage pour son engagement. Si elle a travaillé sans relâche pour aider les femmes victimes de violences sexuelles et encourager leur participation à la construction de la paix et de la réconciliation en République centrafricaine, c’est surtout pour sa défense de la Constitution de son pays, son héroïsme dans la sauvegarde de l’indépendance judiciaire et son refus de se laisser influencer par des menaces ou des pressions politiques que le prix lui a été décerné, selon le communiqué du département d’État américain.

En lui décernant ce prix, le département d’État américain a donc voulu honorer son engagement inébranlable en faveur de l’Etat de droit. Sa ténacité qui lui a valu le surnom de « dame de fer ».

D’une autre génération, Reckya Madougou est la première femme africaine à avoir reçu ce prix en 2008 alors qu’elle amorçait à peine ses 30 ans. Militante infatigable, combattante infatigable pour la sauvegarde de la démocratie, et les droits des femmes, elle a été récompensée pour son travail courageux pour la démocratie au Bénin et les droits des femmes, en particulier pour son rôle dans la campagne « Touche pas à ma Constitution » qui s’est opposée avec succès à une modification opportuniste de la Constitution par le président Mathieu Kérékou.

Jusqu’aujourd’hui, Reckya Madougou, continue de lutter pour les droits humains, la démocratie, le respect de la Constitution dans le sens de l’intérêt général. Dans le sillage du même combat, elle a été emprisonnée et condamnée à 20 ans. Elle est donc détenue depuis deux années déjà. Mais depuis sa cellule de prison, elle continue de dénoncer la gouvernance en place.