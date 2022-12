Présidence de la commission de la CEDEAO: Alieu Omar Touray prête serment

Le président de la commission de la CEDEAO, Alieu Omar Touray, a prêté serment lors de la 62ème session ordinaire de l’Autorité des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEO à Abuja, Nigeria, le 04 décembre 2022.

Le gambien Omar Alieu Touray s’est engagé solennellement devant l’autorité des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO à remplir sa mission, selon les règles. Dans son discours prononcé pour la circonstance, il a noté que la nouvelle direction avait pris des fonctions à une période critique avec plusieurs défis politiques, économiques et de gouvernance dans la région.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Japon - - Croatie Fifa Coupe du Monde Brésil - - Corée du Sud Fifa Coupe du Monde Maroc - - Espagne Fifa Coupe du Monde Portugal - - Suisse Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Angleterre 3 0 Senegal Fifa Coupe du Monde France 3 1 Pologne Fifa Coupe du Monde Argentine 2 1 Australie Fifa Coupe du Monde Pays-Bas 3 1 USA

Le président de la commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touray, a ajouté que la prospérité partagée aux citoyens de la communauté reste le point central de la nouvelle gestion qui est incarnée dans les objectifs prioritaires 4×4 de la Commission, à savoir : paix et sécurité renforcées, environnement économique et social plus profond, bonne gouvernance, leadership, développement inclusif et durable…

Il a également rassuré les dirigeants que la nouvelle direction de la Commission de la CEDEAO poursuivra les programmes et projets de l’administration précédente, en particulier dans les domaines des réformes et de la réorganisation pour progresser sur la Vision 2050 de la CEDEAO.

Vider les vagues de changements anticonstitutionnels

Présent à cette session, le président du Nigéria, Muhammadu Buhari, a exhorté la nouvelle direction de la commission de la CEDEAO, à travailler assidûment à la réalisation des objectifs des pères fondateurs du bloc régional dans la promotion de la paix, de la sécurité et du développement.

De son côté, Umaro Sissoco Embaló, Président de l’Autorité des Chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO et Président de la République de Guinée-Bissau, a déclaré qu’il est urgent de faire vider les vagues de changements anticonstitutionnels aux gouvernements démocratiquement élus en Afrique de l’Ouest tout en s’attaquant aux causes profondes de l’agitation et des troubles.