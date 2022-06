Présaison : un choc entre le Real Madrid et le Barça à Las Vegas

Dans un communiqué publié ce vendredi, le FC Barcelone a annoncé deux autres matchs lors de sa tournée américaine en juillet. En plus de la Juventus, les hommes de Xavi vont également affronter le Real Madrid.

Pour préparer la prochaine saison de football, le FC Barcelone se rendra aux Etats-Unis en juillet dans le cadre d’une tournée. Après avoir révélé il y a quelques semaines qu’ils affronteront l’Inter Miami de David Beckham (19 juillet) et les New York Red Bulls (30 juillet), les Blaugranas ont révélé ce vendredi, l’identité de deux autres adversaires durant cette tournée américaine, et pas des moindres.

En effet, les hommes de Xavi défieront le Real Madrid à Las Vegas le 23 juillet. Une rencontre certes amicale, mais qui promet du spectacle, quand on sait que lors de leur dernière confrontation, les Culés ont humilié les Merengues au Santiago Bernabeu sur le score de 4-0. Après ce clasico, le FC Barcelone va affronter la Juventus Turin à Dallas trois jours plus tard.

“Le Barça et le Real Madrid se rencontrent pour la deuxième fois sur le sol américain, après s’être déjà affrontés le 30 juillet 2017 au Hard Rock Stadium de Miami devant 64 000 spectateurs à guichets fermés, dans un match finalement remporté par les Catalans, 3-2 avec des buts de Leo Messi, Ivan Rakitic et Gerard Piqué« , peut-on lire dans le communiqué du deuxième de la Liga. La tournée de présaison du FC Barcelone s’annonce donc très mouvementée. Mais les hommes de Xavi auront la meilleure préparation possible pour débuter la nouvelle saison.