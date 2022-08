Préparatifs préliminaires Coupe CAF: les Buffles s’offrent l’AS Nigelec du Niger en amical

En course pour la phase finale de la Coupe CAF, Buffles FC s’est imposé face à l’AS Nigelec du Niger (2-0) en amical, dimanche.

Première grande victoire pour Buffles FC dans le cadre des préparatifs des préliminaires de la Coupe CAF. Quatre jours après son nul à Niamey contre l’AS Nigelec (0-0), le club du Borgou recevait les Nigériens au stade municipal de Parakou. Et à l’arrivée, les vice-champions du Bénin se sont imposés sur le score de 2-0.

Dominateurs et précis dans le dernier geste, les Béninois ont montré un bien meilleur visage par rapport à leur faux pas en terre nigérienne. Lancés par Assani Amoussa et Florentin Gbemaito qui se sont offerts chacun une passe décisive, les locaux ont ouvert la marque sur le belle réalisation de Orou Gani Karim avant de doublé la mise grâce à Henry Chiché Okpala, à la suite d’une belle action collective.

Une belle victoire pour Buffles FC qui se fait sans doute le plein de confiance avant sa campagne en Coupe CAF. En effet, les matchs du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération se dérouleront en double confrontation avec la phase aller qui aura lieu du 9 au 11 septembre et entre le 16 et le 18 septembre pour les rencontres retour. Ensuite, le deuxième tour préliminaire se tiendra du 7 au 9 octobre (aller) et du 14 au 16 octobre (retour).

L’équipe béninoise affrontera le club sierra léonais de Kallon FC en premier tour préliminaire. En cas de qualification au second tour, Buffles FC se mesurera au vainqueur de l’autre rencontre entre les égyptiens de Future FC et les ougandais de Bul FC.