Préparatifs JO Paris 2024: les Amazones béninoises battues par le Burkina Faso

Le Bénin a disputé un match amical face au Burkina Faso ce weekend au stade GMK, dans le cadre des préparatifs des JO Paris 2024. Et à l’arrivée, les Amazones se sont effondrées sur le score de 4-1.

Immaculée Agbakou a visiblement du travail à faire. La sélectionneuse des U23 du Bénin a assisté impuissante au naufrage de ses filles ce weekend au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Opposées au Burkina Faso dans un match amical, comptant pour les préparatifs des JO Paris 2024, les Amazones se sont écroulées sur le score de 4-1.

Certes, les béninoises n’ont que quatre jours d’entrainement dans les jambes. Mais cela n’explique pas leur déroute face à leurs homologues burkinabè, étant donné que la plupart vient du club champion du Bénin, qualifiée pour les éliminatoires de la Ligue des champion féminine de la CAF.

En tout cas, les Etalons dames ne se sont pas fait prier pour faire le show dans le camp béninois. Dominatrices et réalistes, les visiteuses prenaient rapidement l’avantage à la marque sur des réalisations de Ouriata KONATÉ (12è) et Adele KABRE (19è). Si la réduction du score pour le Bénin à la demi-heure, signée Yolande GNAMMI (30è), a laissé croire à une révolte les Béninoises, cela n’a nullement inquiété les Burkinabè qui déroulèrent sur des buts de Fatoumata TAMBOURA (36è) et Jacqueline SEDOGO (57è).

Une démonstration de force du Burkina Faso qui disputera son prochain match amical dans ces préparatifs des JO, le mercredi 12 juillet 2023 à 16h contre le Mali. Les Amazones, de leur côté, vont retourner au travail pour corriger les imperfections avant de voyager le 12 juillet prochain au Bissau.

Pour rappel, le Bénin joue la Guinée-Bissau le 14 Juillet pour le compte du match aller du premier tour des qualifications au tournoi de football féminin des jeux olympiques Paris 2️024. Le retour est prévu le 18 juillet à Cotonou.

