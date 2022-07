Préparatifs CHAN 2023: le Bénin domine le Congo en amical

Le Bénin a disposé du Congo (1-0) ce samedi au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, en amical, dans le cadre des préparatifs du CHAN 2023.

Le Bénin s’est offert ce samedi une victoire de prestige face au Congo au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Opposés aux Diables Rouges, dans le cadre des préparatifs pour les éliminatoires du CHAN 2023, les Ecureuils locaux se sont imposés sur le score de 1-0. L’unique but de la partie a été marqué en première période par Roland Junior Beakou en première période (11è) sur un joli travail de Romaric Amoussou.

Auteurs d’une prestation à double visage, les poulains du sélectionneur Bruno Goudjo Adullah ont impressionné en première mi-temps avec des séquences séduisantes surtout lors des 30 premières minutes. Apparemment rattrapés par la fatigue, les locaux ont levé les pieds en fin de la première période, ce qui a permis à l’adversaire de sortir la tête de l’eau. Sans conséquence toutefois pour les Béninois qui conservent leur court avantage jusqu’à la pause.

Au retour des vestiaires, les visiteurs vont se montrer beaucoup plus agressifs avec plusieurs occasions….infructueuses. La faute notamment au gardien de but béninois, auteur de plusieurs parades, et quelques fois aidé par le poteau, à l’image d’une dernière action offensive des congolais renvoyée par le poteau droit.

Un premier choc contre le Ghana

Le Bénin dispute fin juillet prochain les éliminatoires du CHAN Algérie 2023. Un tournoi réservé aux joueurs qui évoluent dans un club de leur pays. Locataire de la zone ouest B, les Écureuils locaux vont affronter le Ghana en ouverture, et s’ils réussissent à éliminer les Blacks Stars, joueront leur qualification face au Nigéria.

Le match aller des éliminatoires aura lieu dans la période du 22 au 24 Juillet et le match retour une semaine plus tard (29-31 juillet.). A noter que pour cette édition, 18 équipes participeront au prochain tournoi final qui se déroulera en Algérie du 8 au 31 janvier 2023. Ce qui signifie que les trois premiers de chaque zone valideront leur billet pour le voyage en terre algérienne. La précédente édition avait eu lieu en janvier/février 2021 au Cameroun et avait vu le Maroc sacré champion.