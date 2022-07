Prépa CHAN 2023: « On n’a pas d’attaquant », Moussa Latoundji après la défaite face au Congo

Moussa Latoundji a réagi à la défaite des Écureuils locaux face au Congo (0-1), mardi, en amical, dans le cadre des préparatifs du CHAN 2023. Un revers que le sélectionneur national met sur le dos de l’attaque béninoise qui est comme un désert de compétences.

Le Bénin a effectué mardi sa deuxième sortie amicale dans le cadre des préparatifs des éliminatoires du CHAN 2023. Les Écureuils locaux ont croisé le fer avec le Congo au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Victorieuses des Diables Rouges le weekend dernier, les poulains du sélectionneur Moussa Latoundji ont cette fois-ci courbé l’échine contre les visiteurs. La formation béninoise s’est en effet inclinée sur le score de 1-0. Un but inscrit par Nzaou Exaucé en première période.

Face à la presse après la rencontre, Moussa Latoundji a commenté la prestation des siens qui ont couru en vain derrière le score. Et le sélectionneur national s’est dit satisfait de la réaction de ses poulains malgré la défaite. « Le second match, on vient de perdre. Il y a des choses qu’on devrait corriger, on a essayé de le faire. Je pense que nous sommes sur la bonne voie puisque », a analysé Latoundji.

« C’est le contenu qui est dans le jeu qu’on veut voir. Dommage qu’on a perdu n’a pas pu mettre le ballon au fond, on a raté beaucoup d’occasion. Ce qui est important pour moi, c’est le contenu. Le jeu qu’on a produit, c’est au-dessus de ce qu’on avait produit lors du premier match », a ajouté le technicien béninois.

L’ancien Écureuil s’est par ailleurs penché sur le rendement de l’attaque béninoise qui a été bien faible face aux Congolais. Un triste constat qu’approuve Latoundji: « Par rapport à l’attaque je sais très bien que nous avons des problèmes par rapport à cela. Mais, les meilleurs attaquants au Bénin, c’est les étrangers. On n’a pas un Béninois qui peut faire l’affaire. Souraka par exemple n’a pas marqué un seul but. Mais, je l’ai pris à cause de sa taille pour peser sur la défense et ça n’a pas marché. On n’a pas d’attaquant. Donc, on va faire avec ce qu’on a ».

Un premier choc contre le Ghana

Le Bénin dispute fin juillet prochain les éliminatoires du CHAN Algérie 2023. Un tournoi réservé aux joueurs qui évoluent dans un club de leur pays. Locataires de la zone ouest B, les Écureuils locaux vont affronter le Ghana en ouverture ; et, s’ils réussissent à éliminer les Blacks Stars, ils joueront leur qualification face au Nigéria.

Le match aller des éliminatoires aura lieu dans la période du 22 au 24 Juillet et le match retour une semaine plus tard (29-31 juillet.). A noter que pour cette édition, 18 équipes participeront au prochain tournoi final qui se déroulera en Algérie du 8 au 31 janvier 2023. Ce qui signifie que les trois premiers de chaque zone valideront leur billet pour le voyage en terre algérienne. La précédente édition avait eu lieu en janvier/février 2021 au Cameroun et avait vu le Maroc sacré champion.