Premier League: un trophée en vue pour Sadio Mané

Alors que le Ballon d’Or 2022 semble lui échapper, Sadio Mané pourrait se consoler avec une prestigieuse distinction en Premier League. Le Sénégalais est nominé pour le prix PFA de la saison dans le championnat anglais.

Entre son départ de Liverpool devenu de plus en plus insistant et le Ballon d’Or 2022 qui semble lui échapper en passant par le choc contre le Bénin en première journée des éliminatoires de la CAN 2023, Sadio Mané fait incontestablement l’actualité ces dernières semaines. Et le Sénégalais pourrait même décrocher un trophée très prochainement.

En effet, le champion d’Afrique en titre est nominé pour le prix de Joueur PFA de la saison en Premier League. Il fait partie des six joueurs qui ont été retenus. La liste des footballeurs en lice a été rendu public mercredi par le syndicat des joueurs professionnels en Angleterre. Trois joueurs du club anglais Liverpool ont été, à cet effet, nominés. Il s’agit de Sadio Mané, de Mohamed Salah et du défenseur Virgil Van Dijk.

Vice-champion d’Angleterre avec Liverpool, Sadio Mané a réalisé une saison presque parfaite avec deux trophées glanés avec les Reds. Auteur de 16 buts et quatre passes décisives en 34 matchs de Championnat (23 buts et 5 passes décisives en 51 rencontres toutes compétitions), le Ballon d’or africain est l’un des favoris pour ce sacre. Mais il va devoir faire face à la concurrence de Kevin De Bruyne, Harry Kane et Cristiano Ronaldo, également en course.