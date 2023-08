Premier League: un site p0rn0graphique prêt à sponsoriser Chelsea

Selon les informations de The Mirror, le site pour adulte My.Club, est prêt à payer 46 M€ par saison pour devenir le sponsor maillot de Chelsea.

Chelsea continue de chercher son sponsor principal pour ses maillots, mais de nouvelles opportunités se présentent. Récemment, les Blues ont reçu une offre particulièrement attractive. Une société appelée My.Club, spécialisée dans le domaine pour adultes, est disposée à verser la somme considérable de 46 millions d’euros par saison afin d’apparaître sur le maillot londonien, comme rapporté par le Mirror. Selon le président de cette société, Mike Ford, cette collaboration pourrait également jouer un rôle dans l’attraction potentielle d’un joueur de renom tel que Kylian Mbappé.

« Nous, à My.Club, voulons sponsoriser Chelsea qui cherche à améliorer sa déception de la saison dernière. Nous voulons que le logo My.Club figure sur le devant des maillots de Chelsea avant que le club n’entame sa saison 2023 contre Liverpool. Cette contribution serait bénéfique pour les deux parties. Pour les Blues, cela permettra de faire des recrutements parfaits comme Kylian (Mbappé). Ce serait formidable que Mbappé, Mudryk et d’autres joueurs de Chelsea partagent leurs exclusivités d’entraînement et animent des AMA (Ask Me Anything) sur My.Club, une plateforme pour tous les créateurs », a-t-il confié au tabloïd.

Reste désormais à savoir si Chelsea sera partant pour un tel partenariat. L’aspect financier n’est pas le seul élément à prendre en compte dans cette affaire. Si l’offre est financièrement attractive, elle soulève également des questions d’image pour le club. Chelsea, avec sa riche histoire et sa vaste base de fans, doit peser soigneusement les avantages et les inconvénients d’un partenariat avec une entreprise de ce secteur.

