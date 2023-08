Premier League: Tottenham dompte Manchester United

-Publicité-

Ce samedi, Tottenham recevait Manchester United dans le cadre du choc de la 2e journée de Premier League. Dans une rencontre plaisante, les Spurs ont dompté les Red Devils sur le score de 2-0.

En première période, c’est Manchester United qui mettait le pied sur le ballon et enchaînait les occasions. Mais les hommes de Erik ten Hag manquaient d’efficacité et ne trouvaient pas la faille. En face, les locaux n’avaient guère plus de réussite. Hormis une grosse parade d’Onana sur une frappe de Sarr (31e) et le poteau de Pedro Porro (40e), Tottenham a bien eu du mal.

En seconde mi-temps, Tottenham revenait avec de meilleures intentions et ça s’est vu rapidement. En effet, après un contre mené par Kulusevski et un ballon mal contré par Lisandro Martinez, l’international sénégalais Pape Matar Sarr a surgi pour décrocher une frappe qui a trompé André Onana (49e, 1-0). Un avantage que les Spurs font gérer jusqu’en fin de match avant de faire le break.

Après un mouvement collectif, Ben Davies concluait parfaitement l’action. Mais le but est finalement accordé en CSC au défenseur argentin Lisandro Martinez (83e). Score final 2-0. Tottenham donc empoche trois points précieux. Le week-end prochain, les Spurs iront à Bournemouth, lors de la 3ème journée de Premier League, pour tenter de confirmer leur beau début de saison.

