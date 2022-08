Premier League: Sergio Aguero voit Arsenal comme un sérieux prétendant au titre

L’ancien attaquant de Manchester City, Sergio Aguero, pense que la course au titre de champion d’Angleterre se mènera cette saison entre les Cityzens, Liverpool et Arsenal qui s’est beaucoup renforcé cet été.

Sergio Aguero a évolué sous les ordres de l’entraineur d’Arsenal, Mikel Arteta, du temps où le technicien espagnol était l’assistant de Pep Guardiola à Manchester City. Et l’attaquant argentin qui a depuis pris sa retraite, a salué le travail de l’Espagnol aux Emirats.

Le meilleur buteur de l’histoire des Skyblues pense que le projet d’Arteta se concrétise, mais son ancien club et Liverpool restent les plus susceptibles de remporter le titre de champion d’Angleterre cette saison. « Comme toujours, je crois que la Premier League montrera cette saison qu’elle est l’une des ligues les plus compétitives au monde », a déclaré El Kun à Stake?com.

« Mes candidats [pour gagner la ligue] sont Manchester City, que je pense pouvoir répéter, Liverpool, Chelsea et j’ajoute Arsenal, qui se sont très bien renforcés et ont fait de grands matchs en pré-saison. Nous devrons être attentifs aux performances d’Arsenal, ils ont monté un beau projet avec l’aide d’Arteta et je pense que cette année ils donneront de quoi parler aux gens », a ajouté l’ancien joueur de l’Atletico Madrid.

« L’avantage de City est qu’ils ont déjà une équipe qui sait quoi faire sur le terrain et a ajouté Erling Haaland et Julian Alvarez. C’est vrai qu’ils doivent s’adapter mais Pep a déjà dit que les grands joueurs n’ont pas besoin de temps pour s’adapter », poursuit Aguero.

Bien que City soit le choix d’Aguero pour conserver le titre de Premier League, il est clairement impressionné par les signatures faites par Arsenal. Les Gunners ont en effet acheté cinq nouveaux joueurs dont Oleksandr Zinchenko et Gabriel Jesus, transférés de Manchester City. Arteta construit l’équipe depuis quelques années et il a laissé entendre lors d’une conférence de presse que le club espère toujours ajouter plus de joueurs à l’équipe cet été. Arsenal ouvre la saison de Premier League face à Crystal Palace ce vendredi soir.