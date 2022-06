Premier League : le calendrier de la saison 2022-2023 dévoilé, les dates à retenir

Ce jeudi, la Premier League a dévoilé le calendrier de la saison 2022-2023. Voici les dates à retenir.

Sacré champion d’Angleterre lors de la saison qui vient de s’écouler, Manchester City va remettre son titre en jeu dès le 5 août prochain date du début de la nouvelle saison. En effet, ce jeudi, la Premier League a dévoilé le calendrier du prochain exercice, et les écuries anglaises vont retrouver les pelouses le week-end du 5, 6 et 7 août. Le championnat anglais promet encore plus de spectacles pour son édition 2022-2023, avec notamment les débuts d’Erik ten Hag à la tête de Manchester United, ou les premiers pas d’Erling Haaland et Darwin Nunez respectivement à Manchester City et Liverpool.

Pour la première journée, Arsenal ouvrira le bal en se déplaçant à Crystal Palace le vendredi. Le lendemain, Liverpool se déplacera à Fulham pendant que Chelsea se rendra à Everton. Dimanche, Manchester United recevra Brighton pour la grande première de Ten Hag pendant que le champion en titre, Manchester City, voyagera à West Ham.

Quelques chocs de la phase aller

Le premier gros choc de cette nouvelle saison de la Premier League, aura lieu le 13 août avec la confrontation entre Chelsea et Tottenham. Le week-end suivant, la deuxième grosse affiche verra s’opposer Manchester United et Liverpool à Old Trafford. De son côté, Manchester City jouera son premier gros match contre Tottenham le 10 septembre lors de la septième journée.

Une semaine plus tard, le 17 septembre, Chelsea et Liverpool croiseront le fer. Deux derbies seront au menu le 1er octobre lors de la 9e journée. Arsenal accueillera Tottenham, pendant que Manchester City affrontera Manchester United à l’Eithad Stadium (match retour le 14 janvier). De quoi faire vibrer les amateurs de Premier League dès le début du championnat.

5 août (1ère journée)

-Crystal Palace-Arsenal

6 août

Fulham-Liverpool

Bournemouth-Aston Villa

Leeds-Wolves

Leicester-Brentford

Newcastle-Nottingham Forest

Tottenham-Southampton

Everton-Chelsea

7 août

Man Utd-Brighton

West Ham -Man City

13 août (2e journée)

-Chelsea-Tottenham

20 août

-Man Utd-Liverpool

3 septembre (6e journée)

Man Utd-Arsenal

10 septembre (7e journée)

Man City-Tottenham

17 septembre (8e journée)

Chelsea-Liverpool

1er octobre (9e journée)

Arsenal-Tottenham

Man City-Man Utd

8 octobre (10e journée)

Arsenal-Liverpool

15 octobre (10e journée)

Liverpool-Man City

18 et 19 octobre (11e journée)

Arsenal-Man City

Man Utd-Tottenham

22 octobre (12e journée)

Chelsea-Man Utd

5 novembre (14e journée)

Chelsea-Arsenal

Tottenham-Liverpool

2 janvier (18e journée)

Chelsea-Man City

14 janvier (19e journée)

Man Utd-Man City

Tottenham-Arsenal

21 janvier (20e journée)

Arsenal-Man Utd

4 février (21e journée)

Tottenham-Man City

25 février (24e journée)

Tottenham-Chelsea

4 mars (25e journée)

Liverpool-Man Utd

1er avril (28e journée)

Man City-Liverpool

8 avril (29e journée)

Liverpool-Arsenal

22 avril (31e journée)

Man Utd-Chelsea

25-26 avril (32e journée)

Tottenham-Man Utd

Man City-Arsenal

29 avril (33e journée)

Arsenal-Chelsea

20 mai (37e journée)

Man City-Chelsea

28 mai (38e journée)

Arsenal-Wolves

Aston Villa-Brighton

Brentford-Man City

Chelsea-Newcastle

Crystal Palace-Nottingham Forest

Everton-AFC Bournemouth

Leeds-Tottenham

Leicester-West Ham

Man Utd-Fulham

Southampton-Liverpool