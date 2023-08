Premier League : Arsenal enchaîne face à Crystal Palace

-Publicité-

En clôture de la deuxième journée Premier League ce lundi soir, Arsenal se déplaçait sur la pelouse de Crystal Palace. Dans une rencontre étriquée, les Gunners ont réussi à décrocher une courte victoire, la deuxième d’affilée, sur le score de 1-0.

Arsenal confirme son bon début de saison. Après avoir remporté leur premier match contre Nottingham Forest (2-1) en ouverture du Championnat anglais, les Gunners se sont déplacés ce lundi sur la pelouse de Crystal Palace, a l’occasion de la deuxième journée de Premier League. Une rencontre disputée, entre deux équipes prudentes, qui s’est soldée par la victoire des hommes de Mikel Arteta sur la plus courte des marges (1-0).

Il a fallu attendre la seconde période pour voir l’unique but de la partie et c’était sur penalty. Touché dans la surface par Johnstone à la suite d’un coup franc, Nketiah obtenait un penalty pour les siens. Une offrande transformée par Odegaard (1-0, 54e). Quelques minutes après ce but, Tomiyasu récoltait un second carton jaune synonyme d’expulsion (67e), laissant ses coéquipiers d’Arsenal à 10.

En infériorité numérique, les Gunners préféraient sécuriser leur victoire plutôt que d’attaquer pour faire le break. Score final : 1-0. Arsenal va tenter de poursuivre son bon début de saison le weekend prochain, avec la réception de Fulham pour le compte de la 3e journée de championnat. De son côté, Crystal Palace devra se relancer à Brentford.

