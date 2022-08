Préliminaires Ligue des champions: Coton FC s’offre Remo stars du Nigeria

Coton FC a battu Remo stars du Nigeria (1-0) lundi au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Une belle victoire du club champion du Bénin qui prépare les préliminaires de la Ligue des champions africaine.

Décidé à jouer la phase finale pour la première fois de son histoire, Coton FC prépare activement les phases préliminaires de la Ligue des champions africaine qui s’ouvrent en septembre prochain. Après sa démonstration de force face aux togolais d’ASCK (4-1) vendredi dernier, le club de Ouidah a remis ça lundi contre l’équipe nigériane de Remos Stars.

Opposés en effet aux nigérians en course pour les phases qualificatives de la Coupe CAF, les champions du Bénin se sont imposés sur le score de 1-0. Un but intervenu en fin de match (87è) et qui porte la signature de Romaric Amoussou, remplaçant au coup d’envoi.

Dominateurs, les poulains du coach Victor Zvunka ont pourtant eu du mal à perforer la défense adverse très disciplinée. Salim Bawa et les siens ont plusieurs fois cassé les dents contre la muraille nigériane…..jusqu’en fin de rencontre avec cet exploit de l’homme providentiel des Cotonculteurs qui arracha la victoire pour les siens pour le plus grand bonheur du maigre public venu soutenir son équipe. Coton FC signe ainsi sa deuxième victoire consécutive dans ces préparatifs.

La phase finale comme objectif

Pour rappel, les champions du Bénin ont hérité des ivoiriens de l’ASEC Mimosas en premier tour qualificatif de la C1 africaine. Une équipe habituée du tournoi et qui a fini en quart de finale lors de la dernière édition. Mais Coton FC qui a dernièrement fait de gros recrutements dont le gardien de but d’ASVO, Guillaume Agbegninou, le buteur de Beke FC, Romeo Lyno da Costa et tout dernièrement l’ancien défenseur d’Enyimba, Nabil Yarou, compte se qualifier pour la phase finale pour la première fois de son histoire.

« L’ASEC Mimosas, c’est une équipe qui était bien en place, bien installée, qui a fait un bon championnat. Naturellement, c’est une équipe qui va être difficile à manœuvrer. Quand on fait une compétition africaine, on décide de tomber sur des équipes de très bon niveau. Le sort nous a réservé l’ASEC . Nous allons tout faire pour nous en sortir et gagner ce match », avait d’ailleurs assuré l’entraineur des Cotonculteurs Victor Zvunka.