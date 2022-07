Préliminaires LDC: Viktoria Plzen et Mohamed Tidjani au 3è tour, Ludogorets et Verdon qualifiés

Victorieux des finlandais de HJK (5-0) mardi soir, Viktoria Plzen de l’international béninois Mohamed Tidjani s’est qualifié pour le 3è tournoi des préliminaires de la Ligue des champions. En Irlande, Ludogorets d’Olivier verdon s’est incliné face à Shamrock Rovers (2-1) mais passe au tour suivant.

Viktoria Plzen et Mohamed Tidjani ne sont plus qu’à un pas des phases finales de la Ligue des champions de la saison 2022-2023. L’international béninois et son club tchèque ont validé leur ticket pour le 3è tour préliminaire après leur victoire du mardi soir face à HJK.

Déjà victorieux des Finlandais (2-1) en match aller il y a une semaine, les Tchèques ont remis ça cette nuit en massacrant leur adversaire sur le score de 5-0. Une démonstration de force des coéquipiers du joueur béninois qui affronteront Sheriff Tirapsol au prochain tour.

A Dublin en Irlande, Ludogorets d’Olivier Verdon a concédé la défaite face à Shamrock Rovers. Les Bulgares se sont inclinés sur le score de 2-1. Malgré la réduction du score par Oliveira Souza en fin de match (91è), les visiteurs ont été punis sur des buts de Greene (21e) et Emakhu (88e). Une défaite sans conséquence toutefois pour les champions de Bulgarie qui se qualifient pour le prochain tour grâce à leur large victoire à l’aller (3-0).

Deuxième tour préliminaire retour de la Ligue des champions :

AEK Larnaca-FC Midtjylland 1-1*(pen)

Olatunji (9e) ; Dalsgaard 12e)

FC Sheriff-Maribor 1-0

Yansane (88e)

Viktoria Plzen-HJK Helsinki 5-0

Pernica (11e), Sykora (21e et 73e), Hejda (31e) et Kliment (84e)

F91 Dudelange-Pyunik 1-4

Hassan (21e) ; Otubanjo (24e et 76e) et Juricic (54e et 85e)

Shamrock Rovers-Ludogorets Razgrad 2-1

L’ancien joueur d’Eupen Olivier Verdon et l’ancien joueur de La Gantoise Igor Plastun étaient alignés d’entrée de jeu chez les visiteurs.

Greene (21e) et Emakhu (88e) ; Oliveira Souza (90e+1)

Shkupi-Dinamo Zagreb 0-1

Ademi (47e)