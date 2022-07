Préliminaires C1: Olivier Verdon et Ludogorets déroulent, le Fc Zürich de Tosin Aiyegun chute

Découvrez les résultats des matches aller du second tour des qualifications en Ligue des champions disputés mardi soir.

Les préliminaires de la Ligue des champions européennes se sont poursuivis mardi soir avec les rencontres aller du second tour. En Bulgarie, Ludogorets de l’international béninois Olivier Verdon s’est offert une précieuse victoire face à Shamrock Rovers. Impériale dans leur stade, les Bulgares ont battu les visiteurs sur le score sans appel de 3-0. Pieros Sotiriou sur doublé (25è, 35è) et Thiago (90è+4) ont marqué les trois buts de la partie.

Titulaire pour ce match, Olivier Verdon a disputé l’intégralité de la partie. Imposant à son poste, le défenseur central béninois a grandement contribué à cette résultat parfait des siens. Avec cette victoire, Ludogorets prend une belle option avant la manche retour prévue dans une semaine à Dublin en Irlande.

Zurich se fait piéger à Bakou

A Bakou en Azerbaïdjan, le FC Zurich et son attaquant béninois Tosin Aiyegun n’ont pas réussi à arracher la victoire face à Qarabag. Pire, les Suisses ont été battu sur le score de 3-2. Dans une rencontre mal négociée, les visiteurs ont dû batailler dur en seconde période pour limiter les dégâts.

Outrageusement dominés en première période, les Zurichois ont été coulés par Kady (17e) et Wadji (36e), qui ont tous deux surpris Brecher d’un tir puissant au 1er poteau. Toujours impuissants, à l’image de Tosin Aiyegun, inexistant dans la partie, les champions de Suisse vont rentrer au vestiaire avec ce retard au score.

De retour de la pause, les coéquipiers de l’international béninois vont sortir la tête de l’eau avec quelques actions dangereuses. De plus en plus pressants devant les cages adverses, les Zurichois vont réduire la marque à l’heure de jeu sur un coup de tête signé Kamberi (65e). Mais très vite, Qarabag va reprendre son confortable avantage au score avec un nouveau but inscrit 40 secondes plus tard par Wadji qui redonnait 2 longueurs d’avance à son équipe sur une nouvelle frappe puissante au 1er poteau d’un Brecher pas irréprochable.

Le FCZ a inscrit un second but sur un penalty obtenu par Boranijasevic et transformé par Kryeziu (85e). Insuffisant cependant pour les Suisses d’arracher l’égalisation mais important pour espérer se qualifier pour le troisième tour face aux Azerbaïdjanais dans une semaine.