Poutine qualifie le président ukrainien Volodymyr Zelensky de « honte pour le peuple juif »

- Publicité-

Le président russe Vladimir Poutine a suscité la controverse en qualifiant son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, de « honte pour le peuple juif ». Ces commentaires ont été faits lors d’un forum économique à Saint-Pétersbourg, où Poutine a également accusé l’Ukraine d’être aux mains de néonazis. Ces déclarations ont été vivement critiquées, alimentant davantage les tensions déjà existantes entre les deux pays.

Lors d’un forum économique à Saint-Pétersbourg, le président russe Vladimir Poutine a déclenché une polémique en qualifiant son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, de « honte pour le peuple juif ». Poutine a affirmé que ses amis juifs lui avaient confié que Zelensky, qui est de confession juive, n’était pas un représentant digne de la communauté juive. Ces déclarations font suite à une série d’accusations récurrentes de Poutine selon lesquelles, l’Ukraine serait infiltrée par des néonazis.

Indignation et condamnation

Les propos de Poutine ont immédiatement provoqué l’indignation et la condamnation de nombreux leaders politiques et organisations internationales. La déclaration du président russe a été qualifiée d’offensive et de divisive, accentuant les tensions déjà tendues entre la Russie et l’Ukraine.

- Publicité-

Le président Zelensky a répondu aux commentaires de Poutine en soulignant qu’il était profondément attristé par ces déclarations et qu’elles étaient une preuve supplémentaire du mépris de la Russie envers l’Ukraine. Il a également souligné l’importance de l’unité et de la tolérance au sein de la société ukrainienne, appelant à rejeter les discours de haine et de division.

Cette escalade verbale entre les deux chefs d’État intervient dans un contexte déjà tendu, marqué par le conflit en cours dans l’est de l’Ukraine et les différends persistants concernant l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Les déclarations de Poutine risquent de compliquer davantage les efforts diplomatiques visant à résoudre pacifiquement les différends entre les deux pays.