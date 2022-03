Pourquoi tant de mépris dans les discours des Occidentaux?

La résilience inattendue des Africains face à la COVID a désemparé les tenants de ce discours. Cela les a même contrariés. Ne comprenant rien à cette situation qui nie l’apocalypse projetée, ils se sont lancés dans des explications à la périphérie de l’intelligence. Je vous passe les niaiseries allongées dans les éditoriaux de leurs chaines, de leurs journaux et sur les plateaux de leurs télévisions. Ils n’ont jamais manifesté la moindre humilité pour écouter le discours des Africains et surtout des spécialistes locaux des maladies infectieuses.

À sa suite, les responsables politiques européens, avec leur suffisance habituelle, avaient enfoncé le clou: l’hécatombe covidienne, c’est sûr et certain, allait réduire la population africaine déjà suspecte d’être trop nombreuse. Bien sûr, ils ne feront jamais rien pour inverser la tendance. Dans les meilleurs des cas, ils voteront des lois par leurs parlements pour envoyer aux Africains des aides squelettiques dont leurs structures, qui agissent sur place, feront semblant de répercuter les actions. Avec le maximum d’inefficacité.

