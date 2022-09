« Pour vous, c’était votre reine. Pour nous, c’était la reine », hommage de Macron à Elisabeth II

Le président Français Emmanuel Macron a rendu un hommage mérité à la reine Elisabeth II, décédée le jeudi 08 septembre 2022. Pour Macron, Elizabeth II était « une figure, une présence » pour les Français.

Agée de 96 ans, la reine Elisabeth II, a tiré sa révérence jeudi, selon le palais royal. Depuis l’annonce de son décès, les hommages continuent d’affluer tous azimuts. En France, Emmanuel Macron a pris la parole à la mi-journée de ce vendredi, pour saluer la mémoire d’Elizabeth II.

Le président Français a évoqué « sa sagesse et son empathie [qui] nous ont tous aidés à trouver un chemin entre les hauts et les bas ces sept dernières décennies. » « Avec son décès, nous sentons tous un vide », a déclaré le chef de l’Etat, rappelant « le courage d’une vie marquée par la guerre puis le courage de transmettre, d’un siècle à l’autre, les valeurs de liberté et de ténacité. Ces mots rares mais puissants n’ont jamais manqué de dignité. »

Emmanuel Macron a ensuite poursuivi : « En elle, j’ai connu un grand chef d’état, un exemple unique de dévotion pour son peuple et un allié très proche. Avec elle, la France et le Royaume-Uni ont partagé un partenariat chaleureux, sincère et loyal. » « Pour vous, c’était votre Reine. Pour nous, c’était LA Reine. Elle sera toujours avec nous« , a conclu le président de la République.

Le palais de Buckingham n’a pas souhaité s’avancer sur la date des funérailles de la reine Elizabeth II. Si, selon le protocole, elles pourraient avoir lieu le dimanche 18 septembre 2022, le calendrier n’a pas encore été définitivement fixé. « La date des funérailles sera confirmée en temps voulu », a indiqué le Palais.